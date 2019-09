Άνοιξε η γη στο Πακιστάν: Νεκροί και τραυματίες από τον σεισμό των 5,8 Ρίχτερ [εικόνες]

Σεισμός μεγέθους 5,8 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο βόρειο Πακιστάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οκτώ άνθρωποι και να τραυματιστούν 100, δήλωσαν κυβερνητικοί και αστυνομικοί αξιωματούχοι.

Φωτογραφίες και βίντεο από ΜΜΕ δείχνουν ένα κτίριο που έχει καταρρεύσει και αρκετά μεγάλες ρωγμές σε δρόμους στη Μιρπούρ, μια πόλη στην πακιστανική πλευρά της διαφιλονικούμενης περιοχής του Κασμίρ κοντά στην Ινδία.

Ο επαρχιακός επίτροπος Μοχάμαντ Ταγιάμπ δήλωσε πως οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους τρία παιδιά. Ο επικεφαλής της αστυνομίας της επαρχίας Ιρφάν Σάλιμ δήλωσε πως περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν.

«Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο νοσοκομείο και μου είπαν πως πολλοί από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε τηλεφωνικώς στο πρακτορείο Ρόιτερ.

Ο υποστράτηγος Ασίφ Γκαφούρ, εκπρόσωπος των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων, έγραψε στο Twitter πως στην περιοχή έχουν σταλεί οπλισμένοι στρατιώτες με αεροπλάνα και ομάδες ιατρικής υποστήριξης.

Earthquake having magnitiude of 5.8 reported in #Pakistan ,casulties also reported.

