Ο φαραώ Τουταγχαμών… βγήκε από τη σαρκοφάγο – Εργασίες συντήρησης στο μουσείο του Καΐρου [βίντεο]

Εργασίες συντήρησης στην σαρκοφάγο του Τουταγχαμών γίνονται για πρώτη φορά από το 1922, οπότε και ανακαλύφτηκε ο ασύλητος τάφος του φαραώ.

Η σαρκοφάγος έχει υποστεί σημαντικές ζημιές από τη φθορά του χρόνου, όπως ρωγμές στις χρυσές επιστρώσεις, και αποτελούν ιδιαίτερη πρόκληση για το τεχνικό προσωπικό. Οι εργασίες στο νέο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (GEM) αναμένεται να διαρκέσουν περίπου επτά μήνες ακόμη.

Εργασίες γίνονται και στις σαρκοφάγους του αρχιτεχνίτη Σενετζέμ και της συζύγου του.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι μούμιες τοποθετούνται σε κάψουλες αποστείρωσης που γεμίζονται με αέριο άζωτο που σκοτώνει τους μικροοργανισμούς που μπορούν να «φάνε» τη μούμια.

Αν και ο Τουταγχαμών δεν είναι στη λίστα με τους ισχυρότερους ηγεμόνες της Αρχαίας Αιγύπτου, έχει γίνει διάσημος σε όλο τον κόσμο διότι ο τάφος του βρέθηκε ασύλητος με 5.000 τεχνουργήματα ανεπανάληπτης πολιτιστικής, ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας.

Τα τρία φέρετρα, και ο θησαυρός που βρέθηκε στον ασύλητο τάφο του νεαρού βασιλιά, θα αποτελέσουν τα κορυφαία εκθέματα του GEM που θα εγκαινιαστεί επίσημα στα τέλη του 2020 κοντά στις Πυραμίδες της Γκίζας.

King #Tutankhamen’s #sarcophagus is undergoing #restoration for the first time ever. Egyptian experts also revealed the details of the unpacking process of two other #ancient coffins ahead of their restoration. pic.twitter.com/12mugslUCR

— Ruptly (@Ruptly) September 23, 2019