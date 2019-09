Ομάδα εξουδετέρωσης βομβών στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ

23/09/19 • 11:36 | UPD 23/09/19 • 11:43 Newsroom eleftherostypos.gr

«Η κυκλοφορία των τραμ, των τρένων και των λεωφορείων έχει διακοπεί από και προς τον κόμβο του αεροδρομίου».

Ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών αναπτύχθηκε στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ για να διαχειρισθεί ύποπτο δέμα, ανακοίνωσε η αστυνομία διευκρινίζοντας ότι ένας άνδρας κρατείται από αστυνομικούς στο σημείο.

«Ζώνη έχει αποκλεισθεί στον συγκοινωνιακό κόμβο του αεροδρομίου του Μάντσεστερ και οι επιβάτες καλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες της αστυνομίας», αναφέρεται στην αστυνομική ανακοίνωση.

#ManchesterAirport on lockdown due to a “security alert” at the train station. Not a good day all in all for passengers today. pic.twitter.com/izimjvMInz — Joe Wilmot (@officialwilmot) September 23, 2019

A very sad and eerie sight at Terminal 1 departures at Manchester Airport today. Twenty five Thomas Cook check in desks deserted after the collapse of the company.. pic.twitter.com/yQtrbbspN0 pic.twitter.com/q5VPVmhQN7 — Mary Wilson (@MaryWil83974215) September 23, 2019

The current scene at Manchester Airport station. It remains cordoned off. All passengers can do here is wait. @AlexandraRucki pic.twitter.com/TMBNov72Ac — Helen Johnson (@Helenj83MEN) September 23, 2019