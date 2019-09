Washington Post: Οι Έλληνες καπνίζουν παντού – Η κυβέρνηση αποφασισμένη να το κόψει

23/09/19 • 10:51 | UPD 23/09/19 • 11:07 Newsroom eleftherostypos.gr

Οι Έλληνες καπνίζουν σχεδόν σε όλους τους δημόσιους χώρους, μολονότι ισχύει σχεδόν καθολική απαγόρευση,αναφέρει σε ρεπορτάζ της η Washington Post.

Συνοδευόμενο από δύο βίντεο με τίτλο ‘Man lights-up cigarette in office’ και ‘Greece: Woman dressed in white smokes on crowded Athens street’, καθώς και από στατιστικούς χάρτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι παρουσιάζουν την Ελλάδα ως τη χώρα της Ευρώπης με το υψηλότερο ποσοστό καπνιστών (37%) και ποσοστό ρεκόρ ανθρώπων που εκτίθενται στον καπνό σε χώρους εστίασης (78%), το ρεπορτάζ επισημαίνει ότι η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά καπνιζόντων παγκοσμίως.

Ο αντικαπνιστικός νόμος θεσπίστηκε το 2009, από τον τότε πρωθυπουργό της Ελλάδας, Γιώργο Παπανδρέου, ωστόσο, σταδιακά κατέληξε να μην εφαρμόζεται, σε σημείο που, το 2016, ο πρώην υφυπουργός υγείας να εισέρχεται καπνίζοντας σε χώρο συνέντευξης τύπου.



Η νέα, πάντως, συντηρητική κυβέρνηση δείχνει αποφασισμένη για την εφαρμογή του νόμου, διά της επιβολής προστίμων, ενώ οι Έλληνες αρχίζουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες, σε χώρους όπως στο μετρό ή σε εμπορικά καταστήματα. Οι στατιστικές πλέον δείχνουν ότι οι περισσότεροι Έλληνες τάσσονται υπέρ της εφαρμογής του νόμου.

Επισημαίνονται δηλώσεις της υπουργού παιδείας, Νίκης Κεραμέως, η οποία είχε εκφράσει δυσαρέσκεια, όταν κατά τις δύο εγκυμοσύνες της, δεν ήταν δυνατό να βρει χώρο στη Βουλή όπου δεν κάπνιζαν, και τονίζοντας ότι θα πρέπει να αρχίσει η εφαρμογή των νόμων, προκειμένου να υπάρξει ελπίδα για αλλαγή. Αναφέρεται, επίσης, ότι οι Έλληνες συμμορφώνονται απόλυτα με τις απαγορεύσεις στο κάπνισμα όταν βρίσκονται στο εξωτερικό.

Καθώς η Ελλάδα ανακάμπτει, επιτέλους, από την οικονομική κρίση, ο νέος Έλληνας π/θ, ‘ένας ορκισμένος αντικαπνιστής’, υποστηρίζει ότι η χώρα του είναι έτοιμη για ένα διαφορετικό είδος ανάρρωσης: τη βελτίωση της υγείας του διά της εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου, ο οποίος ποτέ δεν εφαρμόστηκε εδώ και δέκα χρόνια που ισχύει. Για πρώτη φορά στην ιστορία, από τον Ιούλιο που εκλέχθηκε η νέα κυβέρνηση, το πολιτικό και διοικητικό προσωπικό της Βουλής δεν καπνίζει πλέον μέσα στο κτίριό της. Η εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου αποτελεί ένα δείγμα του τρόπου με τον οποίον η σημερινή Ελλάδα θα μπορούσε να αλλάξει.



Παραπέμποντας σε παλιό (Οκτώβριος 2010) δημοσίευμα του Vanity Fair, με τίτλο «Φοβού τους Έλληνες και δώρα φέροντας», το ρεπορτάζ επισημαίνει, επιπλέον, ότι οι ελληνικές αρχές, μολονότι θεσπίζουν συνεχώς κανόνες για τα πάντα, ωστόσο, δεν φροντίζουν για την εφαρμογή τους. Οι Έλληνες αρχίζουν το κάπνισμα από πολύ νωρίς και υπάρχουν περίπτερα ακόμη και μπροστά από σχολεία που πωλούν καπνό. Το ρεπορτάζ περιγράφει, επίσης, συνήθειες ασθενών, επισκεπτών ή εργαζομένων σε κλινικές, οι οποίοι επιμένουν να καπνίζουν, παρά τη σχετική απαγόρευση. Αναφέρει, δε, ότι στέλεχος της ελληνικής Microsoft έχει δημιουργήσει ιστοσελίδα με τους χώρους διασκέδασης και εστίασης σε όλη την Ελλάδα, στους οποίους απαγορεύεται το κάπνισμα. (A new Greek leader wants people to obey a public smoking ban – for real, this time)