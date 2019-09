Τζιπ «εισέβαλε» μέσα σε εμπορικό κέντρο στο Ιλινόις των ΗΠΑ [βίντεο]

Συναγερμός έχει σημάνει στο Ιλινόις των ΗΠΑ καθώς ένα αυτοκίνητου τύπου τζιπ εισέβαλε και έκανε βόλτες μέσα σε ένα εμπορικό κέντρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και μαρτυρίες το όχημα μπήκε μέσα στο Woodfield Mall στο Σάουμμπουργκ του Ιλινόις σκορπίζοντας τον τρόμο στον κόσμο που ήταν στο πολυκατάστημα.

Υπάρχουν κάποιες ανεπιβεβαίωτες αναφορές τραυματισμών ενώ ο οδηγός βρίσκεται υπό κράτηση.

Δεν είναι σαφές πόσοι άνθρωποι μπορεί να έχουν τραυματιστεί όταν το μαύρο SUV όργωσε μέσα από τις γυάλινες πόρτες του καταστήματος Sears και προχώρησε στο εσωτερικό του εμπορικού κέντρου.

So this just happened at Woodfield. I’m safe. Jesus Christ pic.twitter.com/fOfhtPkWvr

— ronin (@nipsfalloff) September 20, 2019