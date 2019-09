Τρόμος στην Ιταλία: Άνδρας που φώναζε «ο Αλλάχ είναι μεγάλος» επιτέθηκε με ψαλίδι εναντίον στρατιώτη

Επίθεση από άνδρα με ψαλίδι δέχτηκε ένας στρατιώτης στον σταθμό του Μιλάνου, στην Ιταλία.

Ο δράστης φώναξε «Αλλάχ Ακμπάρ» (Ο Αλλάχ είναι μεγάλος), όταν τον σταμάτησαν οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τοπικές πηγές.

BREAKING Italian Soldier Stabbed at Milan Central Station 🇮🇹

– Suspect reportedly shouted » Allah Akbar» and Stabbed the victim in the throat and Shoulder

– Security forces conducting search for perpetrator who fled the scene@IntellFusion #Italia #Milano pic.twitter.com/NzAd8ddEo4

— Intelligence Fusion – Europe (@IF_Europe) September 17, 2019