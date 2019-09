Ο Τραμπ έδιωξε τον σύμβουλο ασφαλείας Τζον Μπόλτον

Την παραίτηση του Τζον Μπόλτον, του συμβούλου του σε θέματα εθνικής ασφάλειας, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι «διαφωνούσε έντονα» με πολλές από τις εισηγήσεις του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο Μπόλτον υπέβαλε την παραίτησή του σήμερα το πρωί. Πρόσθεσε ότι θα ανακοινώσει το όνομα του νέου συμβούλου του για θέματα εθνικής ασφάλειας την επόμενη εβδομάδα.

….I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019