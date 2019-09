Σκηνές χάους στην Βρετανική Βουλή μετά το «λουκέτο» και την έκτη ήττα του Τζόνσον

Συγκλονιστικές σκηνές χάους και θυμού εκτυλίχθηκαν στην βρετανική Βουλή τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν ανακοινώθηκε η αναστολή των εργασιών της Βουλής μέχρι τις 14 Οκτωβρίου.

Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης διαμαρτυρήθηκαν έντονα στον πρόεδρο της Βουλής, Τζον Μπέρκοου για την αναστολή των εργασιών του κοινοβουλίου της επόμενες πέντε εβδομάδες και κρατούσαν κάρτες με την λέξη: «silenced (σ.σ. τον σώπασαν)». Αρκετοί βουλευτές είχαν έντονες αντιδράσεις κοντά στην θέση του προέδρου, τον οποίο προσπάθησαν να αποτρέψουν να φύγει και να συνεχίσει την διαδικασία αναστολής στην Βουλή των Λόρδων.

«Ντροπή σου» φώναζαν αρκετοί βουλευτές από τα έδρανα. Οι βουλευτές των Εργατικών παρέμειναν στην θέση τους μετά την αποχώρηση των βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος των Συντηρητικών και του προέδρου της Βουλής και άρχισαν να τραγουδούν τα τραγούδια «Ιερουσαλήμ» και «Ψωμί του Παραδείσου».

Το χάος ξέσπασε όταν τα μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων απέρριψαν τη δεύτερη κατά σειρά πρόταση που κατέθεσε ο πρωθυπουργός της χώρας και ηγέτης των Συντηρητικών για τη διάλυση του σώματος και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών στη Βρετανία. Αυτή είναι η έκτη φορά που ο Μπόρις Τζόνσον χάνει ψηφοφορία στην βρετανική Βουλή.

Έκτη ήττα σε έξι ψηφοφορίες

Τα ξημερώματα της Τρίτης η Βουλή των Κοινοτήτων ψήφισε «όχι» για δεύτερη φορά στην πρόταση για πρόωρες εκλογές, ενόψει της 31ης Οκτωβρίου, ημέρα που έχει οριστεί για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Μπόρις Τζόνσον από την πλευρά του, δήλωσε στο βρετανικό κοινοβούλιο ότι «μπορείτε να μου δέσετε τα χέρια -στη διαπραγμάτευση- αλλά δεν θα καταθέσω αίτημα για παράταση».

Λίγα λεπτά αργότερα, ο διορισμένος Βρετανός πρωθυπουργός έκανε πράξη τις απειλές του, ανακοινώνοντας το κλείσιμο της βρετανικής Βουλής έως τις 14 Οκτωβρίου. Μία ενέργεια που είχε ήδη, ως απλή αναφορά διάθεσης, χαρακτηριστεί «πραξικόπημα» και που είχε ξεσηκώσει αντιδράσεις όχι μόνο στη Βρετανία, αλλά σε όλον τον κόσμο.

Ακολούθησαν πρωτοφανείς σκηνές με βουλευτές της αντιπολίτευσης να «εμποδίζουν» συμβολικά τον πρόεδρο της Βουλής από το να μεταβεί στη βουλή των Λόρδων προκειμένου να ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες του κλεισίματος.

I know you’re not meant to film in the chamber, but everyone on the opposition benches is singing and this moment was beautiful. pic.twitter.com/MfQzpdTHRa

— Danielle Rowley MP (@DaniRowley) September 10, 2019