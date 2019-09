Συναγερμός στο Λονδίνο: Μεγάλη πυρκαγιά σε πολυκατοικία [εικόνες & βίντεο]

09/09/19 • 09:14 | UPD 09/09/19 • 09:14 Newsroom eleftherostypos.gr

«Όλο το τετραώροφο κτήριο φλέγεται», σημείωσε η Πυροσβεστική του Λονδίνου σε ανάρτησή της στο Twitter

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε πολυκατοικία στο Λονδίνο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και να κινητοποιηθούν 125 πυροσβέστες.

Οι πληροφορίες του BBC αναφέρουν πως η πυρκαγιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα και στους τέσσερις ορόφους του κτηρίου, το οποίο βρίσκεται στην οδό Σέρμπροκ.

Περί τα 20 πυροσβεστικά οχήματα έφτασαν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν τις φλόγες.

«Όλο το τετραώροφο κτήριο φλέγεται», σημείωσε η Πυροσβεστική του Λονδίνου σε ανάρτησή της στο Twitter.

We now have 20 fire engines and around 125 firefighters at the scene of a flat fire in #WorcesterPark. The whole of the four storey building is alight https://t.co/vwKhI20eC7 pic.twitter.com/pk59FflIKp — London Fire Brigade (@LondonFire) September 9, 2019

Firefighters are continuing to work hard at the challenging fire in #WorcesterPark. Our 999 control officers have taken 29 calls to the fire https://t.co/vwKhI20eC7 pic.twitter.com/iwmJjCj1Uu — London Fire Brigade (@LondonFire) September 9, 2019

O επικεφαλής του τοπικού πυροσβεστικού τμήματος έκανε λόγο για μία δύσκολη φωτιά και τόνισε πως οι πυροσβέστες καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες.

Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και σημείωσε πως η προσπάθεια κατάσβεσης θα διαρκέσει αρκετές ώρες.

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου γνωστοποίησε πως έχει σταλεί ιατρικό προσωπικό στο σημείο, ωστόσο, όπως ανέφερε, δεν υπήρξε κάποια περίπτωση που να απαιτήσει φροντίδα.

Feel so bad for the familes who have lost there homes here on the hamptons ..amazing work to london fire briagde being here and doing a hard job thank you pic.twitter.com/eacsZxHNbz — Kenny Gregory (@Streetwisek) September 9, 2019