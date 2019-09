Βίντεο-ντοκουμέντο: Ύποπτος για την δολοφονία της Κύπριας στην Αυστραλία

Η 26χρονη Ελληνοκύπρια βρέθηκε νεκρή πριν από λίγες ημέρες σε πάρκο στην πόλη Μπρισμπέιν, ενώ το σώμα της εντοπίστηκε σχεδόν ημίγυμνο, αιμόφυρτο και με μώλωπες ανάμεσα σε θάμνους, από υπαλλήλους του δήμου που έκαναν εργασίες καθαρισμού.

Οι Αρχές μάλιστα, έκαναν έκκληση για τυχόν πληροφορίες προκειμένου να λύσουν το μυστήριο του θανάτου της καθώς είχαν στην διάθεσή τους ελάχιστα στοιχεία.

Ωστόσο, πριν από λίγες ώρες, η αστυνομία έδωσε στην δημοσιότητα ένα βίντεο, στις προσπάθειά της να εντοπίσει έναν 34χρονο που πιστεύεται ότι συνδέεται με τον θάνατο της Ιόλης Χατζηλύρα το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για τον 34χρονο Μπράντλεϊ Έντουάρντς, Αβορίγινας, με ύψος 1.90, αδύνατος, με μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Το βίντεο που έδωσε στην δημοσιότητα έχει τραβηχτεί το προηγούμενο βράδυ, στο δρόμο Adelaide στο Μπρισμπέιν.

Update 3: Appeal for assistance / release of CCTV – Death investigation, Kalinga. Do you know the whereabouts of Bradley Edwards, 34? Police believe he can assist with their investigations. If sighted DO NOT APPROACH & call Triple Zero (000) immediately. https://t.co/Y6zdzm3PIk pic.twitter.com/02gIuO3SbE

— Queensland Police (@QldPolice) September 8, 2019