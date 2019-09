«Φύγε από την πόλη μου»: Κράξιμο στον Μπόρις Τζόνσον από πολίτες [βίντεο]

Η χθεσινή μέρα ήταν -όπως και οι τελευταίες- δύσκολη για τον Μπόρις Τζόνσον.

Μετά την παραίτηση του αδελφού του Τζο από το κυβερνών κόμμα επειδή διαφωνεί με τα σχέδιά του για το Brexit, ακολούθησαν κι άλλα περιστατικά που έφεραν σε δεινή θέση τον Συντηρητικό πρωθυπουργό της Βρετανίας. Κατά την επίσκεψή του Μπόρις Τζόνσον στο Μόρλεϊ του Γιορκσαϊρ ένας ψηφοφόρος άρχισε να του φωνάζει μπροστά στις κάμερες των τηλεοπτικών συνεργείων, ενώ ένας άλλος του ζήτησε ευγενικά να φύγει.

This is just brilliant. Well said sir, well said! #PleaseLeaveMyTown pic.twitter.com/7i3L4i0a3Q

— Helen Matthews (@melonkita) September 5, 2019