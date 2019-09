«Γλέντι» στη Βρετανία με τον υπουργός που ξάπλωσε στα έδρανα της Βουλής [εικόνες & βίντεο]

04/09/19 • 10:01 | UPD 04/09/19 • 10:01 Newsroom eleftherostypos.gr

Η διαδικασία, δεν φάνηκε να επηρεάζει και πολύ τον Τζέικομπ Ρις-Μογκ, τον υπουργό της κυβέρνησης Τζόνσον αρμόδιο για τις σχέσεις με το κοινοβούλιο

Η συζήτηση στη βρετανική Βουλή το βράδυ της Τρίτης ήταν μια από τις πιο κρίσιμες ενόψει του Brexit καθώς θα έκρινε ποιος θα έπαιρνε τα ηνία των χειρισμών με το τελικό αποτέλεσμα να είναι κόλαφος για τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον καθώς οι βουλευτές αποφάσισαν να υπερψηφίσουν ένα νομοσχέδιο που θα καθιστά αδύνατη την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς προηγουμένως να έχει υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Η διαδικασία αυτή, ωστόσο, δεν φάνηκε να επηρεάζει και πολύ τον Τζέικομπ Ρις-Μογκ, τον υπουργό της κυβέρνησης Τζόνσον αρμόδιο για τις σχέσεις με το κοινοβούλιο τον οποίο οι κάμερες κατέγραψαν να έχει «χυθεί» στα έδρανα και, μάλιστα, της πρώτης σειράς.

Όπως ήταν αναμενόμενο βουλευτές κατηγόρησαν τον Ρις-Μογκ για περιφρόνηση του κοινοβουλίου με άλλους βουλευτές να του φωνάζουν να σηκωθεί.

The physical embodiment of arrogance, entitlement, disrespect and contempt for our parliament. pic.twitter.com/XdnFQmkfCS — Anna Turley MP (@annaturley) September 3, 2019

Πρόκειται για την ενσάρκωση της έλλειψης σεβασμού και της υπεροψίας, δήλωσε η βουλευτής των Εργατικών, Άννα Τάρλεϊ.

Από την κριτική δεν θα μπορούσαν να λείψουν και οι χρήστες του Twitter οι οποίοι «πείραξαν» το επίμαχο καρέ τρολάροντας τον Ρις-Μογκ και την κυβέρνηση Τζόνσον.

I know I'm late with this. pic.twitter.com/S3rsnddfee — Phillip Dyte (@phillipdyte) September 3, 2019

Awwww…. Jacob Rees Mogg had a little nap, after a long day at work. #56DaysToIndependence #R4today pic.twitter.com/QxFC7cJZIt — 🎉2020 is almost here!👌🏾😀 (@LaoTzu5) September 4, 2019

Arrival of the Jarrow Marchers in London, 1936, oil on canvas by Thomas Cantrell Dugdale. The Leader of the House of Commons, 2019, installation by Jacob Rees-Mogg. pic.twitter.com/oLqMi3V1Eu — Torcuil Crichton (@Torcuil) September 3, 2019