Εικόνες αποκάλυψης στις Μπαχάμες από τον τυφώνα Ντόριαν: Στους επτά οι νεκροί

04/09/19 • 09:06

Αφήνοντας πίσω του επτά νεκρούς και μεγάλες καταστροφές, ο τυφώνας Ντόριαν πέρασε από τις Μπαχάμες και πλέον κατευθύνεται προς τη Φλόριντα, αποδυναμωμένος μεν αλλά παραμένοντας εξαιρετικά επικίνδυνος.

Μετά το πέρασμα του κυκλώνα Ντόριαν – του μεγαλύτερου που έπληξε ποτέ τα νησιά του αρχιπελάγους που βρίσκεται ανάμεσα στη Φλόριντα, την Κούβα και την Αϊτή – ολόκληρα χωριά ισοπεδώθηκαν ενώ ο προσωρινός τραγικός απολογισμός του κυκλώνα αυξήθηκε από 5 σε 7 νεκρούς. Σε τίποτα δεν θυμίζουν τον εξωτικό παράδεισο με την πολύχρωμη ζωή που ήταν άλλοτε τα νησιά Αμπάκος , στις Μπαχάμες.

Μόνο σωροί από συντρίμμια έχουν μείνει σε περιοχές από όπου πέρασε ο τυφώνας, με τα συνεργεία διάσωσης και παροχής βοήθειας να βρίσκονται αντιμέτωπα με μία εν εξελίξει ανθρωπιστική κρίση, η κλίμακα της οποίας μόλις τώρα αρχίζει να αποκαλύπτεται.































Η Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου αποδέσμευσε 250.000 ελβετικά φράγκα (σχεδόν 230.000 ευρώ) από το ταμείο της για τις έκτακτες καταστάσεις για να χρηματοδοτήσει τις πρώτες βοήθειες. Σχεδόν 500 οικογένειες θα λάβουν έκτακτη βοήθεια, όπως κουβέρτες και ηλιακούς φορτιστές τηλεφώνων. Οι άνθρωποι αυτοί θα λάβουν και οικονομική βοήθεια για να επισκευάσουν ή να αντικαταστήσουν αυτά που έχασαν.













«Μπορούμε να περιμένουμε [πως θα βρούμε] κι άλλους νεκρούς», τόνισε ο Μίνις κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, μέσα στις επόμενες 36 ώρες αναμένεται να πλησιάσει επικίνδυνα τις ανατολικές ακτές της Φλόριντα, όπου έχει δοθεί εντολή να απομακρυνθούν ένα εκατομμύριο άνθρωποι από τις εστίες τους.

