Άνευ προηγουμένου ήττα για Τζόνσον στη Βουλή: Έχασε την πλειοψηφία και σύρεται σε εκλογές

Μεγάλη ήττα υπέστη το βράδυ της Τρίτης στη Βουλή των Κοινοτήτων ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, καθώς 328 βουλευτές έναντι 301 τάχθηκαν υπέρ της πρωτοβουλίας να εμποδίσουν την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία, με την αναβολή του διαζυγίου.

Ειδικότερα, 21 βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος τάχθηκαν στο πλευρό των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που είχαν σαν στόχο να οδηγήσουν σε ήττα την κυβέρνηση και σύμφωνα με όσα μεταδίδει δημοσιογράφος του BBC, που επικαλείται πηγές προσκείμενες στην κυβέρνηση, αποπέμπονται από τις τάξεις του κόμματος.

MPs vote by 328 to 301 to take control of the Commons agenda tomorrow, paving the way for a bill designed to block Boris Johnson from taking the UK out of the EU without a #Brexit deal

Στους 21 αντάρτες συγκαταλέγονται ο πρώην υπουργός Οικονομικών Φίλιπ Χάμοντ αλλά και ο Νίκολας Σόουμς, ο εγγονός του Ουίνστον Τσόρτσιλ.

Πλέον οι βουλευτές έχουν τη δυνατότητα να εισαγάγουν στη Βουλή ένα νομοσχέδιο, που θα αναγκάσει τον πρωθυπουργό να ζητήσει παράταση του Brexit έως την 31η Ιανουαρίου εκτός κι αν οι βουλευτές εγκρίνουν μια νέα συμφωνία ή ψηφίσουν υπέρ μιας εξόδου χωρίς συμφωνία το αργότερο έως τις 19 Οκτωβρίου.

Ως απάντηση ο Μπόρις Τζόνσον είπε ότι θα καταθέσει πρόταση για τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών και πρόσθεσε ότι η απόφαση αυτή σημαίνει πως το κοινοβούλιο βρίσκεται στα πρόθυρα του να ακυρώσει οποιαδήποτε συμφωνία για το Brexit, προκαλεί περισσότερη σύγχυση και καθυστέρηση. Κατηγόρησε επίσης τον ηγέτη των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν ότι θα υποκλινόταν σε οτιδήποτε απαιτούσαν οι Βρυξέλλες και πρόσθεσε ότι ο ίδιος μπορεί να αποσπάσει καλύτερη συμφωνία από τις Βρυξέλλες.

Επανέλαβε ότι η Βρετανία θα αποχωρήσει την 31η Οκτωβρίου από την ΕΕ χωρίς συμφωνία εάν απαιτείται.

Ο Κόρμπιν από την πλευρά του αντέτεινε ότι είναι καθαρό πως σε αυτό το κοινοβούλιο δεν υπάρχει συναίνεση για αποχώρηση χωρίς συμφωνία.

Είχε προηγηθεί η έκτακτη τρίωρη συζήτηση που ενέκρινε ο πρόεδρός της Τζον Μπέρκοου έπειτα από πρόταση βουλευτών που αναζητούσαν τρόπους να μπλοκάρουν την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ε.Ε. χωρίς μια συμφωνία.

Οι Βρετανοί βουλευτές είχαν σήμερα την τελευταία ευκαιρία για να αποτρέψουν ένα Brexit χωρίς συμφωνία στα τέλη Οκτωβρίου, προειδοποιούσε νωρίτερα ο Συντηρητικός βουλευτής Όλιβερ Λέτουιν, κατά την έναρξη της κατεπείγουσας συζήτησης.

«Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία του κοινοβουλίου να μπλοκάρει μια έξοδο χωρίς συμφωνία στις 31 Οκτωβρίου. Αν η Βουλή ψηφίσει απόψε αυτήν την πρόταση, θα δώσει στον εαυτό της τη δυνατότητα να ψηφίσει την Τετάρτη για το νομοσχέδιο που θα αναγκάσει τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον να καθυστερήσει το Brexit για τρεις μήνες αύριο (…) Είναι ώρα αποφάσεων», τόνισε ο Λέτουιν.

είγμα των προθέσεων του Τζόνσον είχε δώσει από το απόγευμα της Τρίτης ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού ανακοινώνοντας ότι «ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει δηλώσει με σαφήνεια ότι αν οι βουλευτές ψηφίσουν σήμερα το βράδυ ενάντια στην κυβέρνησή του, τότε ο βρετανικός λαός θα πρέπει να αποφασίσει, με εκλογές, ποιος διαπραγματεύεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Είχε αποσαφηνίσει δε ότι όσοι Συντηρητικοί ψηφίσουν ενάντια στην κυβέρνηση ή δηλώσουν αποχή στην ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου, τότε θα διαγραφούν από την κοινοβουλευτική ομάδα των Τόρις.

Νωρίτερα το απόγευμα, η κυβέρνηση του Βρετανού πρωθυπουργού απώλεσε την οριακή πλειοψηφία που διέθετε στη Βουλή των Κοινοτήτων, μετά την απόφαση του Συντηρητικού βουλευτή Φίλιπ Λι να ενταχθεί στο φιλοευρωπαϊκό Φιλελεύθερο-Δημοκρατικό κόμμα.

Ο Φίλιπ Λι σηκώθηκε και κάθισε με τους Φιλελεύθερους μόλις ξεκίνησε ο Τζόνσον την ομιλία του στο κοινοβούλιο.

«Η συντηρητική κυβέρνηση επιδιώκει με επιθετικό τρόπο ένα Brexit με επιβλαβείς (συνέπειες). Θέτει σε κίνδυνο ζωές (…) και απειλεί με αδικαιολόγητο τρόπο την ακεραιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου», ανέφερε ο βουλευτής σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι δεν είναι δυνατόν να υπηρετήσω τους ψηφοφόρους μου και τα συμφέροντα της χώρας ως μέλος του κοινοβουλίου με τους Συντηρητικούς», πρόσθεσε.

Ο Φίλιπ Λι συγκαταλεγόταν μεταξύ των «ανταρτών» των Τόρις, που διαφωνούσαν κάθετα με το ενδεχόμενο Brexit χωρίς συμφωνία με την ΕΕ.

After a great deal of thought, I have reached the conclusion that it is no longer possible to serve my constituents’ and country’s best interests as a Conservative Member of Parliament. My letter to the Prime Minister: pic.twitter.com/0QreSbSdwR

— Dr Phillip Lee MP (@DrPhillipLeeMP) September 3, 2019