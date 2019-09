Έχασε την κυβερνητική πλειοψηφία ο Μπόρις Τζόνσον

Η κυβέρνηση του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον απώλεσε την οριακή πλειοψηφία που διέθετε στη Βουλή των Κοινοτήτων, μετά την απόφαση του Συντηρητικού βουλευτή Φίλιπ Λι να ενταχθεί στο φιλοευρωπαϊκό Φιλελεύθερο-Δημοκρατικό κόμμα.

Ο Φίλιπ Λι σηκώθηκε και κάθισε με τους Φιλελεύθερους μόλις ξεκίνησε ο Τζόνσον την ομιλία του στο κοινοβούλιο.

«Η συντηρητική κυβέρνηση επιδιώκει με επιθετικό τρόπο ένα Brexit με επιβλαβείς (συνέπειες). Θέτει σε κίνδυνο ζωές (…) και απειλεί με αδικαιολόγητο τρόπο την ακεραιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου», ανέφερε ο βουλευτής σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

After a great deal of thought, I have reached the conclusion that it is no longer possible to serve my constituents’ and country’s best interests as a Conservative Member of Parliament. My letter to the Prime Minister: pic.twitter.com/0QreSbSdwR

— Dr Phillip Lee MP (@DrPhillipLeeMP) September 3, 2019