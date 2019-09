Χτύπησε τις Μπαχάμες ο τυφώνας Ντόριαν: Πέντε νεκροί και τεράστιες καταστροφές [βίντεο]

Θάνατο και απίστευτη καταστροφή έφερε ο τυφώνας Ντόριαν στις Μπαχάμες.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τις ζωές τους -ανάμεσά τους κι ένα οκτάχρονο αγόρι- στα νησιά που κατέκλυσαν τεράστια κύματα και πλημμύρες λόγω του Ντόριαν , ένας τραγικός απολογισμός που δεν αποκλείεται να αυξηθεί καθώς συνεχίζεται η καταμέτρηση, ενώ τουλάχιστον 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν. «Από όσες μαρτυρίες έχουν συγκεντρώσει ο τυφώνας προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στα νησιά Αμπάκο, έχουμε πληροφορίες για θύματα και πτώματα στα νερά», είπε ο υπουργός Εξωτερικών των Μπαχαμών Ντάρεν Χένφιλντ, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι τα νέα αυτά δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη καθώς τα νησιά παραμένουν αποκομμένα.

Ανατριχιαστικές εικόνες και βίντεο δείχνουν τα νερά από τη φουσκοθαλασσιά και τις πλημμύρες να καταπίνουν δέντρα, στύλους ηλεκτροδότησης και να φθάνουν μέχρι το δεύτερο όροφο πολλών σπιτιών, ενώ ακούγονται κραυγές αγωνίας των έντρομων ενοίκων.

«Η πλημμύρα έφθασε στο δεύτερο όροφο μιας κατοικίας στο Φρίπορτ στη νήσο Γκραν Μπαχάμα», αναφέρει η λεζάντα ενός από τα πολλά βίντεο που αναρτήθηκαν στο Twitter.

Video posted just over an hour ago shows people in #Freeport #Bahamas on the top level of their house as the rain water and storm surge from #HurricaneDorain almost reach the roof. Water can be seen entering with each wave as well. pic.twitter.com/WgM318KFXx

— The Up2Dater (@UptoDateNewz) September 2, 2019