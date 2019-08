Άγρια επίθεση Χιού Γκραντ σε Μπόρις Τζόνσον με απίστευτες εκφράσεις

Οργισμένος κατά του Μπόρις Τζόνσον εμφανίζεται με ανάρτηση του ο δημοφιλής ηθοποιός Χιου Γκραντ.

Ο Χιου Γκραντ ανέβασε ένα tweet, όταν έγινε γνωστή η απόφαση του Βρετανού πρωθυπουργού να αναστείλει τις εργασίες της βουλής για περισσότερο από έναν μήνα, προκειμένου να προωθήσει την ατζέντα του για το Brexit, το οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από 54 χιλ. retweets και σχεδόν 220 χιλ. Likes.

Ο Χιου Γκραντ, ο αιώνιος εργένης που παντρεύτηκε στα 57 του, δείχνει εξοργισμένος και αποκαλεί τον Μπόρις Τζόνσον «υπέρ-προβεβλημένο λαστιχένιο παιχνίδι μπάνιου».

«Δεν θα παίξεις γ@@@να παιχνίδια με το μέλλον τον παιδιών μου. Δεν θα καταστρέψεις τις ελευθερίες για την υπεράσπιση των οποίων πολέμησε ο παππούς μου σε δύο πολέμους. Άντε γ@@σου υπερ-προβεβλημένο λαστιχένιο παιχνίδι μπάνιου. Η Βρετανία είναι αηδιασμένη από εσένα και τη μικρή σου συμμορία με τα μαλ@@@να τσιράκια σου» αναφέρει ο Χιου Γκραντ.

Η ανάρτηση του Χιου Γκραντ:

You will not fuck with my children’s future. You will not destroy the freedoms my grandfather fought two world wars to defend. Fuck off you over-promoted rubber bath toy. Britain is revolted by you and you little gang of masturbatory prefects. https://t.co/Oc0xwLI6dI

— Hugh Grant (@HackedOffHugh) August 28, 2019