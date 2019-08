«Βόμβα» Μπόρις Τζόνσον: Κλείνει τη Βουλή για να εξασφαλίσει Brexit με κάθε κόστος

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις αναφορικά με το Brexit στη Βρετανία με τον Μπόρις Τζόνσον να ζητά από τη βασίλισσα Ελισάβετ αναστολή της λειτουργίας της Βουλής λίγες μέρες αφότου επιστρέψουν στα έδρανά τους οι βουλευτές τον Σεπτέμβριο και μόλις λίγες εβδομάδες πριν την προθεσμία εξόδου της χώρας από την ΕΕ.

Στόχος του Τζόνσον, όπως σχολιάζει ο βρετανικός Τύπος, είναι να εμποδίσει τον ηγέτη των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν και τους λοιπούς πολιτικούς αντιπάλους και βουλευτές να αποτρέψουν ένα άτακτο Brexit, σε περίπτωση που δεν καταφέρει να συνάψει μια νέα συμφωνία με την Ένωση.

