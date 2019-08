Χάος στη Μαδρίτη από τις βροχές: Πλημμύρισαν δρόμοι, νοσοκομείο και μετρό [βίντεο]

Η κυκλοφορία στους δρόμους καθώς και εκείνη του μετρό δεν είχαν ακόμη αποκατασταθεί πλήρως σήμερα το πρωί στη Μαδρίτη και τα περίχωρά της μετά τις χθεσινοβραδινές ισχυρές πλημμύρες.

Οι πλημμύρες μετέτρεψαν δρόμους σε χειμάρρους και ανάγκασαν τους πυροσβέστες να επέμβουν σε 150 περιπτώσεις, σύμφωνα με τις αρχές.

Στην πόλη που επλήγη περισσότερο, την Αργκάντα ντελ Ρέι, οι φωτογραφίες στα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν δρόμους να έχουν μετατραπεί σε εντυπωσιακούς χειμάρρους λάσπης που παρασέρνουν οχήματα και άλλα αντικείμενα.

"DOOMSDAY STORM" in the Madrid suburbs turned the streets in Arganda del Rey into raging rapids of #hail and flash flooding around 6 PM. So far no reports of serious injuries or fatalities.

