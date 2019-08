MelaniaLovesTrudeau: Το πολλά υποσχόμενο βλέμμα της Μελάνια στον Τριντό «έριξε» το twitter [εικόνες]

Η Μελάνια Τραμπ είναι δεδομένο ότι είναι από τις εντυπωσιακότερες Πρώτες Κυρίες σε όλο τον κόσμο και το βλέμμα της πάντα μαγνητίζει.

Το θέμα όμως είναι ότι υπερέβαλλε κάπως κατά την ώρα της κλασικής «οικογενειακής φωτογραφίας» με τους ηγέτες των 7 χωρών της Συνόδου, να ποζάρουν μπροστά από ένα μαγευτικό σκηνικό για να φωτογραφηθούν χαμογελαστοί, τις φωτογραφικές εντυπώσεις .

Όμως ένα συγκεκριμένο στιγμιότυπο μονοπωλεί το ενδιαφέρον τις τελευταίες ώρες στα διεθνή ΜΜΕ και αυτό δεν είναι άλλο από το φιλί της Μελάνια στον Τζάστιν Τριντό.

H 49χρονη Μελάνια, πήγε προς το μέρος του Τριντό για να τον φιλήσει στο μάγουλο έχοντας το ερωτικό βλέμμα που όλοι οι άνδρες ονειρεύονται να έχει η παρτενέρ της ενώ ταυτόχρονα κρατάει το χέρι του συζύγου της.

Φυσικά το συγκεκριμένο στιγμιότυπο έγινε viral και προκλήθηκε χαμός στο twitter όπου δημιουργήθηκε και το hashtag #MelaniaLovesTrudeau.

.

I wish I was a bigger person and didn’t like this so much. #MelaniaLovesTrudeau pic.twitter.com/ZBp4Ids5k0

Sweet Jesus and Tea. This image is so hot it melted the butter on my biscuits this morning. #MelaniaLovesTrudeau #G7Summit #G7 pic.twitter.com/o4QjUKO7uw

#MelaniaLovesTrudeau When was the last time u seen Melania smile like that~?

She probably hasn’t been boned by General BoneSpur for years~

His bone only shows up when draft notices do~

Don The Con now considering a airstrike on Canada

As soon as he finds where it id on a Map pic.twitter.com/Om8AJL1Hsg

— MrAmerica (@MrAmerica) August 26, 2019