Φρίκη στην Τουρκία: Βιντεοσκόπησε την δολοφονία της πρώην γυναίκα του [βίντεο]

Η δολοφονία μιας γυναίκας από τον πρώην σύζυγό της, μπροστά στα έντρομα μάτια της κόρης τους, προκάλεσε σήμερα σοκ στην Τουρκία, μετά τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο, όπου καταγράφονται οι τελευταίες στιγμές του θύματος, ενώ το παιδί εκλιπαρεί τη μητέρα του να μην πεθάνει.

Η Εμινέ Μπουλούτ, ηλικίας 38 ετών, δολοφονήθηκε την Κυριακή από τον πρώην σύζυγό της, ο οποίος τη μαχαίρωσε στον λαιμό, αφού είχαν διαπληκτιστεί μέσα σε μια καφετέρια στο Κιρίκαλε (κεντρική Τουρκία), σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ. Ο φόνος διαπράχθηκε μπροστά στα μάτια της 10χρονης κόρης τους.

Το βίντεο με τις τελευταίες στιγμές του θύματος, που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με την ετικέτα #EmineBulut είναι σήμερα το πλέον διαμοιρασμένο μεταξύ των χρηστών του Twitter παγκοσμίως.

Στα πλάνα, διακρίνεται το θύμα να κρατάει το λαιμό της και να φωνάζει: «Δεν θέλω να πεθάνω!». Δίπλα στην άτυχη γυναίκα, η κόρη της τραβάει τη μητέρα της από το μανίκι του πουκαμίσου της, που έχει ποτίσει με αίμα. «Σε εκλιπαρώ μητέρα, μην πεθάνεις» ακούγεται να λέει.

Horrific story and video emerging from Turkey city of Kirikkale, where man stabbed ex-wife Emine Bulut to death in a crowded restaurant. “I don’t want to die,” she says covered in blood. “Mom, please don’t die,” says her 10-year-old daughter, who witnessed the attack #eminebulut pic.twitter.com/XnPwTumV6C

— Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) August 23, 2019