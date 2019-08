Το… χοντροκομμένο αστείο του Μπόρις Τζόνσον στο Μέγαρο των Ηλυσίων [βίντεο]

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον φαίνεται ότι αισθάνθηκε αμέσως σαν στο σπίτι του μόλις μπήκε στο γαλλικό προεδρικό μέγαρο, αφού δεν δίστασε να απλώσει στιγμιαία το πόδι του στα έπιπλα θέλοντας να κάνει ένα αστείο που οι περισσότεροι δεν κατάλαβαν.

Ο Τζόνσον, αστειεύτηκε με τις κάμερες και ακούμπησε για δευτερόλεπτα το πόδι του στο τραπεζάκι του καφέ που βρισκόταν ανάμεσα στις πολυθρόνες όπου καθόταν ο ίδιος και ο Εμανουέλ Μακρόν. Στη συνέχεια χαιρέτισε με ένα νεύμα τους φωτορεπόρτερ που βρίσκονταν στην αίθουσα και ο Μακρόν παρακολουθούσε τον συνομιλητή του, δείχνοντας να διασκεδάζει.

WATCH: Here’s the Reuters video of Boris Johnson putting his foot on the Elysee furniture. It seems President Macron was making small talk suggesting the table would work equally well as a footstool should the PM want to recline, which Johnson then jokingly does pic.twitter.com/dnv37t9mS4

— Tom Rayner (@RaynerSkyNews) August 22, 2019