Τουλάχιστον ένας νεκρός από φωτιά σε νοσοκομειακό συγκρότημα στο Παρίσι

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε τη νύκτα σε κτίριο που βρίσκεται μέσα σε νοσοκομειακό συγκρότημα στα περίχωρα του Παρισιού, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η πυρκαγιά στο συγκρότημα του νοσοκομείου Henri Mondor στο Κρετέιγ ξέσπασε αργά χθες Τετάρτη το βράδυ γύρω στις 23:00 τοπική ώρα (00:00 ώρα Ελλάδας) και τέθηκε υπό έλεγχο τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενώ δεν επηρέασε τη λειτουργία του νοσοκομείου. Τα αίτιά της δεν είναι ακόμη γνωστά.

«Η πυρκαγιά ξέσπασε στο κτίριο όπου διαμένει προσωπικό του νοσοκομείου Henri Mondor και πλέον έχει τεθεί υπό έλεγχο χάρη στην παρέμβαση της πυροσβεστικής», δήλωσε ο Μαρτίν Χιρς επικεφαλής των δημόσιων νοσοκομείων του Παρισιού.

«Με λύπη ανακοινώνουμε ότι υπάρχει ένας νεκρός», πρόσθεσε.

#BREAKING: At least one person has died in a fire at the Henri Mondor hospital in Créteil, France. A large emergency operation is underway. – Le Parisien

pic.twitter.com/B128uhajp5

— DMM News (@corp_main) August 21, 2019