Kolotoumpa του Πολ Μέισον: Από υποστηρικτής του Grexit τώρα παρακαλά να μην γίνει Brexit!

Είναι εύκολο να παροτρύνεις τους άλλους προς τον δρόμο της καταστροφής, ειδικά όταν δεν πρόκειται να πληγείς εσύ καθόλου. Τι γίνεται όμως όταν η καταστροφή είναι στο σπίτι σου;

Η απάντηση είναι απλή… όλα ανάποδα. Όλα τα παραπάνω είναι η ιστορία του Βρετανού δημοσιογράφου Πολ Μέισον ο οποίος έζησε από κοντά τα γεγονότα του πρώτου εξαμήνου του 2015 στην Ελλάδα, στηρίζοντας την «περήφανη διαπραγμάτευση» Βαρουφάκη και το παραλίγο Grexit, αλλά την τώρα τάσσεται κατά ενός Brexit χωρίς συμφωνία.

Ο δημοσιογράφος του Channel 4 και του Guardian Πολ Μέισον ήταν παρών στα γεγονότα του πρώτου καταστροφικού εξαμήνου για την χώρα μας το 2015, όταν η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ φλέρταρε με το Grexit.

Ο Μέισον είχε φτάσει στο σημείο να αποκαλέσει «γερμανοτσολιάδες» του υποστηρικτές του ΝΑΙ στο δημοψήφισμα του 2015 ενώ είχε αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στα social media μέσα από την οποία στίρηζε τον Αλέξη Τσίπρα και τις τότε κυβερνητικές πρακτικές του.

Τώρα όμως που το Grexit έφυγε από το «κάδρο» και την θέση του πήρε το Brexit ο Μέισον δεν έχει την ίδια ανατρεπτική άποψη για όσα συμβαίνουν στη χώρα του και αναφέρει πόσο καταστροφικό θα ήταν μια έξοδος από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία για την Βρετανία. Μέσω ενός tweet αναφέρει επίσης πως οι βουλευτές έχουν μια μοναδική ευκαιρία να πάρουν τον έλεγχο του Κοινοβουλίου, ρίχνοντας την κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον.

We have one shot at stopping this catastrophe. MPs must take control of parliament; Johnson's administration must fall. Everything else is secondary. There is no left, socialist, green or even liberal-democratic version of the future if Johnson's provocation succeeds.

— Paul Mason (@paulmasonnews) August 20, 2019