Συναγερμός στη Νέα Υόρκη: Ύποπτο αντικείμενο σε σταθμό τρένου στο Μανχάταν

Συναγερμός έχει σημάνει στο Μανχάταν μετά από τον εντοπισμό «ύποπτου αντικειμένου» σε σταθμό τρένου.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ζήτησε από τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

«Παρακαλούμε να αποφύγετε την περιοχή γύρω από τις οδούς Φούλτον και Γουίλιαμ και τον σταθμό Φούλτον λόγω αστυνομικής έρευνας» γράφει χαρακτηριστικά το tweet της αστυνομίας.

ADVISORY: Please avoid the area of Fulton St & William St in the Fulton St subway station (Manhattan) due to a police investigation. Expect a police presence and emergency vehicles in the area. Check @NYCTSubway for possible schedule changes. More info to follow. pic.twitter.com/aFIXuhYAf6

— NYPD NEWS (@NYPDnews) August 16, 2019