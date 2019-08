Tρόμος στο κέντρο του Σίδνεϊ: Επίθεση άνδρα με μαχαίρι [εικόνες & βίντεο]

13/08/19 • 09:40 | UPD 13/08/19 • 09:40 Newsroom eleftherostypos.gr

Μοιράσου το άρθρο μέσω: 0 Shares Facebook 0

Twitter

LinkedIn

Περισσότερα

Η αυστραλιανή αστυνομία συνέλαβε σήμερα έναν άνδρα που μαχαίρωσε μια γυναίκα στη μέση ενός δρόμου στο κέντρο του Σίδνεϊ και που καταδίωξε αρκετούς άλλους ανθρώπους φωνάζοντας «Αλάχ Άκμπαρ», δήλωσαν στο AFP αυτόπτες μάρτυρες.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε τη σύλληψη του δράστη και σημείωσε ότι η κατάσταση της υγείας της γυναίκας είναι «σταθερή».

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τον άνδρα να πηδάει πάνω στην οροφή ενός αυτοκινήτου φωνάζοντας «Αλάχ Άκμπαρ» (Ο Θεός είναι ο Ύψιστος) και να κραδαίνει ένα μαχαίρι φωνάζοντας «Σκοτώστε με!».

Η αυτόπτης μάρτυρας στην σκηνή αυτή Μέγκα Χέιλι διευκρίνισε στο AFP ότι ο δράστης, ο οποίος κρατούσε ένα πολύ μεγάλο μαχαίρι κουζίνας καταδίωξε άλλους ανθρώπους που βρισκόντουσαν εκείνη την ώρα στην επιχειρηματική συνοικία του Σίδνεϊ αφού είχε μαχαιρώσει την γυναίκα.

Just witnessed incredible bravery from members of the public and ⁦@FRNSW⁩ officers chasing down a man on a stabbing rampage in Sydney’s CBD. He is now under arrest. ⁦@7NewsSydney⁩ pic.twitter.com/wNKatejHVp — Andrew Denney (@Andrew_Denney) August 13, 2019

«Πέντε ή έξι άνθρωποι έτρεξαν προς το μέρος του για να προσπαθήσουν να τον σταματήσουν», πρόσθεσε η ίδια, «και κατάφεραν να τον πιάσουν και να τον ακινητοποιήσουν».

Video of man being arrested after police operation in Sydney's CBD on King and Clarence St. #SydneyCBD #BREAKING pic.twitter.com/cTs063eKM5 — Daniel Timms (@deadsetdaniel) August 13, 2019

There are two types of people in a crisis: The man with the chair and the man filming on his phone. #SydneyCBD #SydneyStabbing pic.twitter.com/XGlR4RK7Xy — April Glover (@aprilroseglover) August 13, 2019