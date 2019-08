Συναγερμός στη Δανία: Έκρηξη σε αστυνομικό τμήμα στην Κοπεγχάγη [εικόνες]

Έκρηξη σημειώθηκε έξω από τοπικό αστυνομικό τμήμα στην Κοπεγχάγη, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, σημειώνοντας ότι πρόκειται για την δεύτερη έκρηξη που σημειώνεται στην πρωτεύουσα της Δανίας σε διάστημα τεσσάρων ημερών.

Δεν υπάρχουν τραυματίες από την έκρηξη αυτή, η οποία σημειώθηκε έξω από τμήμα της αστυνομίας στο Νόρεμπρο, ακριβώς έξω από το κέντρο της Κοπεγχάγης, σύμφωνα με την αστυνομία.

Cause of the explosion not yet known #Copenhagen https://t.co/aeKCJWKI5H

Την περασμένη Τρίτη ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά από την έκρηξη που σημειώθηκε αργά το βράδυ έξω από το κτίριο της Εφορίας στην Κοπεγχάγη, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία σημείωσε ότι επρόκειτο για μια σκόπιμη επίθεση.

Η έκρηξη της Τρίτης σημειώθηκε στην κύρια είσοδο του κτιρίου της Δανέζικης Φορολογικής Υπηρεσίας στο Νόρντχαβν, το οποίο βρίσκεται λίγο πιο βόρεια από το κέντρο της Κοπεγχάγης.

Danish capital hit by second blast in four days: police

An explosion occurred outside a local police station in Copenhagen, police said, in the second blast to hit the Danish capital in four days. pic.twitter.com/yPvaarsTSr

