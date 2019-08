Μπλακ άουτ σε πολλές περιοχές του Λονδίνου και της νότιας Βρετανίας

Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος αναφέρονται αυτή την ώρα σε πολλές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, επηρεάζοντας τις αεροπορικές μεταφορές, τις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες αλλά και την κίνηση στους δρόμους από φανάρια που έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση.

Τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι οφείλεται σε «αστοχία υλικού του Εθνικού δικτύου».

Η αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών στο Λονδίνο τονίζει σε μήνυμά της στο twitter: «Παρακαλώ, να είστε προσεκτικοί στους δρόμους».

We're aware of a power cut affecting a large area of London and South East. We believe this is due to a failure to National Grid's network, which is affecting our customers. We may not be able to answer individual tweets at this time. Please keep an eye on our feed for updates.

