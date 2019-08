Λήξη συναγερμού στα κεντρικά της USA TODAY – Δεν εντοπίστηκε ένοπλος δράστης

07/08/19 • 21:04 | UPD 07/08/19 • 21:04 Newsroom eleftherostypos.gr

Τα κεντρικά γραφεία της αμερικανικής εφημερίδας USA Today, στα περίχωρα της Ουάσιγκτον, εκκενώθηκαν σήμερα, έπειτα από πληροφορίες ότι κυκλοφορεί ένας ένοπλος, ένας εσφαλμένος συναγερμός, όπως αποδείχθηκε, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Η αστυνομία της κομητείας του Φέρφαξ, στην πολιτεία της Βιρτζίνια, ανέφερε ότι δεν «βρήκε καμία απόδειξη για την παραμικρή βίαιη ενέργεια».

Νωρίτερα, σήμανε συναγερμός στα κεντρικά γραφεία της εφημερίδας USA TODAY στη Βιρτζίνια, ύστερα από αναφορές ότι ένοπλος άνδρας εισέβαλε στα κτίρια. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε ενώ είναι νωπές οι μνήμες από τις δύο αιματηρές επιθέσεις σε Τέξας και Οχάιο που κόστισαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, ανοίγοντας και πάλι τη συζήτηση περί σοβαρού περιορισμού της οπλοκατοχής στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της USA TODAY και προχώρησαν στην εκκένωση των κτιρίων και της περιοχής.

Σε ανάρτηση στο Twitter προχώρησε, κατά τις 12:30 τοπική ώρα, η αστυνομία της κομητείας Fairfax, επιβεβαιώνοντας ότι υπάρχουν αναφορές για παρουσία ενόπλου και καλώντας τον κόσμο να αποφύγει την περιοχή γύρω από τα κτίρια όπου στεγάζεται η εφημερίδα.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μεσα κοινωνικής δικτύωσης μαρτυρούν τον πανικό που επικράτησε έξω από τα γραφεία του USA TODAY. Αστυνομικοί διενεργούν έρευνα στο σημειό, ενώ και ελικόπτερο συμμετέχει στην έρευνα.

Στο μεταξύ, εκτός λειτουργίας βρέθηκε η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας USA TODAY. «Έχουμε εκκενώσει το κτίριο. Η αστυνομική πατρουσία είναι έντονη στο σημείο. Οι αρχές μας ρωτούν εάν είδαμε ή ακούσαμε κάτι ύποπτο» έγραψε στο Twitter ο συντάκτης της εφημερίδας Άλεξ Πτάτσικ.

Η είδηση εισβολής ενόπλου στα γραφεία της USA Today κάνει τον γύρο των διεθνών ΜΜΕ.

