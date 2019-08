Αναφορές για εισβολή ενόπλου άνδρα στα κεντρικά γραφεία της USA Today [βίντεο]

07/08/19 • 20:02 | UPD 07/08/19 • 20:08 Newsroom eleftherostypos.gr

Συναγερμός έχει σημάνει στις αμερικανικές Αρχές έπειτα από αναφορές για εισβολή ενόπλου στα γραφεία της USA Today.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, αστυνομικοί έχουν σπεύσει στο σημείο όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της USA TODAY και προχωρούν στην εκκένωση των κτιρίων και της περιοχής.

Ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας έσπευσαν στα γραφεία της εφημε΄ριδας και άρχισαν να εκκενώνουν το κτίριο. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, δείχνουν εργαζόμενους να εγκαταλείπουν το κτιριο και ελικόπτερα της Αστυνομίας να υπερίπτανται του κτιρίου.

Η Αστυνομία του Fairfax επιβεβαίωσε την επιχείρηση εκκένωσης, χωρίς ωστόσο να δώσει καμία άλλη πληροφορία. Στο κτίριο της USA Today απασχολούνται 3.000 εργαζόμενοι.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απεικονίζονται πολίτες να αποχωρούν από τα κτίρια, ενώ ελικόπτερα της αστυνομίας πετούν πάνω από το σημείο της επιχείρησης.

Police evacuating @USATODAY HQ in tysons corner pic.twitter.com/2aae7g4Co0 — William Dyer (@wdyerz) August 7, 2019

USA Today's Virginia HQ evacuated amid reports of man with weapon https://t.co/qMdCwcDk5X via @nbcnews — Mrs.p (@RealmrsP) August 7, 2019

Massive law enforcement response at @usatoday HQ in tysons, under evacuation pic.twitter.com/Bwec3A7yhw — William Dyer (@wdyerz) August 7, 2019

