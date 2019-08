200 χρόνια πίσω: Έφιπποι αστυνομικοί μετέφεραν αλυσοδεμένο αφροαμερικανό στο Τέξας [βίντεο]

Οι ΗΠΑ ζουν τις πιο μαύρες μέρες τους. Και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά κυρίως από την συμπεριφορά των οργάνων της τάξης. Τελευταίο περιστατικό αυτό το οποίο υπέστη ένας 43χρονος αφροαμερικανός ο οποίος δεμένος με ένα σχοινί και με χειροπέδες μεταφερόταν από έφιππους αστυνομικούς στους δρόμους του Γκάλβεστον του Τέξας!

Οι φωτογραφίες που προκαλούν οργή και αποτροπιασμό με τον 43χρονο Donald Neely να διαπομπεύεται στον δρόμο της πόλης Γκάλβεστον του Τέξας φέρνουν στο νου εικόνες από τις αρχές του 1800 και όχι μόνο όταν οι καουμπόηδες της εποχής έπιαναν δύστυχους σκλάβους που προσπαθούσαν να το σκάσουν ή τους μετέφεραν για να τους πουλήσουν!

GALVESTON ARREST CONTROVERSY: Video shows mounted patrol officers using rope to lead handcuffed man arrested for trespassing. Chief apologized, changed procedure. @KPRC2Bill @KPRC2Jacob report. Video: Pasely Wofford #galvestonpd #galvestonpolice @KPRC2 https://t.co/cpNLE0mY2M pic.twitter.com/9qZgc1ZfeX

— Aaron Wische (@KPRC2Aaron) August 6, 2019