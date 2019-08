Ισχυρή έκρηξη στην Καμπούλ με πάνω από 90 τραυματισμένους

Παγιδευμένο αυτοκίνητο εξερράγη σήμερα έξω από αστυνομικό τμήμα στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν Καμπούλ τραυματίζοντας τουλάχιστον 95 ανθρώπους, δήλωσαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι και οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την ευθύνη.

Δεν υπάρχει ανάπαυλα στη βία στο Αφγανιστάν παρόλο που οι Ταλιμπάν και οι ΗΠΑ φαίνονται να βρίσκονται κοντά σε μια ιστορική συμφωνία για την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων με αντάλλαγμα μια υπόσχεση από τους Ταλιμπάν ότι η χώρα δεν θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για τον σχεδιασμό επιθέσεων από εξτρεμιστές.

Η έκρηξη, η οποία σημειώθηκε στο δυτικό τμήμα της πόλης κατά την πρωινή ώρα αιχμής, προκάλεσε ένα μεγάλο σύννεφο από γκρι καπνό που υψώθηκε στον ουρανό.

