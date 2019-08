Πτήση-θρίλερ: Καπνούς έβγαζε το αεροσκάφος της British Airways από Λονδίνο για Βαλένθια [βίντεο]

Στιγμές πανικού βίωσαν επιβάτες αεροσκάφους της British Airways. Ενώ εκτελούσε πτήση, έχοντας απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Λονδίνου με προορισμό τη Βαλένθια, εμφανίστηκαν καπνοί και τότε σήμανε συναγερμός.

Το τρομακτικό σκηνικό καταγράφηκε, μάλιστα, αναλυτικά από επιβάτη αεροσκάφους, τον Ισπανό αθλητικό δημοσιογράφο Ντάνι Μερόνο Μπόρι ο οποίος ανέβασε στον λογαριασμό του στο Twitter τη στιγμή που ο καπνός εμφανίστηκε έξω από καμπίνα του αεροσκάφους. Συναγερμός σήμανε για τη φωτιά που είχε ξεσπάσει.

«Πανικός! Τρόμος. Δεν τα έχουμε ξαναζήσει σε τέτοιο βαθμό», έγραψε στο αρχικό του tweet ο δημοσιογράφος.

Λίγο αργότερα άλλαξε το περιεχόμενο της ανάρτησής του καθώς η δυσάρεστη περιπέτειά του έλαβε τέλος: «Τι θαύμα. Το αεροπλάνο με το οποίο πετάξαμε από το Λονδίνο στη Βαλένθια έπιασε φωτιά. Μόλις προσγειωθήκαμε».

Στη συνέχεια πρόσθεσε, φανερά ενοχλημένος από το προσωπικό: «προσπαθούμε να βγούμε, τίποτα όμως δεν λειτουργεί. Είμαστε παγιδευμένοι».

Στα τελευταία του tweet έγραψε ότι τελικά κατάφερε να βγει από το αεροπλάνο, όμως δεν μπορεί να ξεχάσει την εικόνα των επιβατών που πήδηξαν από την έξοδο κινδύνου όπως συμβαίνει, άλλωστε, στις ταινίες.

VIDEO: The moment when smoke filled the cabin of #BritishAirways flight #BA422 just before it landed at Valencia Airport in Spain https://t.co/JT1lQq0GRX

(Video: Reuters) pic.twitter.com/Idh5Sy34ck

— CNA (@ChannelNewsAsia) August 6, 2019