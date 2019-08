Επεισόδια οπαδών της Σίτι και της Λίβερπουλ στο μετρό του Λονδίνου

Σκληρές εικόνες με μάχες σώμα με σώμα ανάμεσα σε οπαδούς της Λίβερπουλ και της Μάντσεστερ Σίτι καταγράφηκαν σε βαγόνι του μετρό στο περιθώριο του Community Shield, που τελικά κατέκτησαν οι «μπλε».

Για αρκετή ώρα οι οπαδοί των δύο ομάδων συνεπλάκησαν με τους υπόλοιπους επιβάτες να βλέπουν με απορία τα όσα συνέβησαν.

Liverpool and City fans look in good spirit before the community shield game👍🏽

pic.twitter.com/otI7NRy2SV

— N™ | (was @ViewsUtd) (@FergieEsque) August 4, 2019