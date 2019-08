Μακελειό και στο Οχάιο: Ένοπλος σκότωσε 10 και τραυμάτισε πολλούς στο Ντέιτον [βίντεο]

Μετά το μακελειό στο Ελ Πάσο, ακόμα μια τραγωδία φαίνεται πως έλαβε χώρα, αυτή τη φορά στο Οχάιο, και συγκεκριμένα στο Ντέιτον.

Ένοπλος άνοιξε πυρ, με τις πρώτες πληροφορίες των Αμερικανικών ΜΜΕ να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 10 νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Σύμφωνα με τα tweet κάποιων χρηστών, ο δράστης έχει τραυματιστεί. Δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμα αν έχει συλληφθεί ή αν είναι νεκρός.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες άνοιξε πυρ σε κεντρικό δρόμο της πόλης, σπέρνοντας τον όλεθρο.

#BREAKING : Just getting on scene in Oregon District. Dozens of police here. Working to confirm numbers and conditions on those shot. @dayton247now pic.twitter.com/hKtaoLTJpN

BREAKING: @alertpage reporting 10 people shot in active shooter situation in Oregon District in Dayton, Ohio. I’m headed to the scene for @YourNewsNet and will update you within an hour when we arrive. pic.twitter.com/gqacrZn8g5

— Derek Myers (@DerekMyers) August 4, 2019