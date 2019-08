Πυροσβέστες έβαλαν τέλος στον εφιάλτη ενός… ρακούν στις ΗΠΑ [εικόνες]

Αμερικανοί πυροσβέστες έβαλαν τέλος στον εφιάλτη ενός… ρακούν, το μουτράκι του οποίου είχε σφηνώσει στη σχάρα ενός υπονόμου και παρέμεινε εγκλωβισμένο εκεί για πολλές ώρες, στο Νιούτον, κοντά στη Βοστόνη, ανέφεραν σήμερα με μήνυμά τους στο Twitter.

«Καταφέραμε και σώσαμε ένα ρακούν που είχε εγκλωβιστεί σήμερα, με τη βοήθεια του κέντρου Waltham Animal Control. Είχε σφηνώσει, όμως με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι είναι πλέον ελεύθερο».

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, οι πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο, αφότου τους ειδοποίησε ένας ποδηλάτης.

«Στείλαμε ένα πυροσβεστικό και προσπαθήσουμε να απεγκλωβίσουμε το κεφάλι του ζώου από τη σχάρα του υπονόμου χρησιμοποιώντας νερό και σαπούνι», χωρίς επιτυχία, περιέγραψε ο υποπυραγός Μάικλ Μπιάνκι.

Στη συνέχεια, οι πυροσβέστες ζήτησαν τη συνδρομή της υπηρεσίας ελέγχου ζώων του Γουάλθαμ, η οποία έστειλε έναν κτηνίατρο και νάρκωσε το ζώο. Κατόπιν, μπόρεσαν να βγάλουν το κεφάλι του από τη σχάρα βάζοντας τέλος στον εφιάλτη του. Η όλη επιχείρηση διήρκησε 2 ώρες.

The Newton Fire Department had to free a raccoon who had its head stuck on a sewer drain today.

They were able to rescue the raccoon with help from Waltham Animal Control.

🦝 pic.twitter.com/hpHnUfp9fM

— Only In Boston (@OnlyInBOS) August 1, 2019