Νεκρός ο γιος του μπιν Λάντεν: «Κάποιο ρόλο» είχαν οι ΗΠΑ στην εξόντωσή του

01/08/19 • 08:54 | UPD 01/08/19 • 08:54 Newsroom eleftherostypos.gr

Ενώ αρχικά δεν είχε διευκρινιστεί αν οι αμερικανικές δυνάμεις συμμετείχαν στην επιχείρηση «εξολόθρευσης» του Χαμζά Μπιν Λάντεν, στη συνέχεια διέρρευσε ότι «είχαν κάποιο ρόλο»

Μοιράσου το άρθρο μέσω: 0 Shares Facebook 0

Twitter

LinkedIn

Περισσότερα

Πριν έναν χρόνο, με βίντεο που είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο, καλούσε τους πιστούς μουσουλμάνους να εξεγερθούν και υποσχόταν «εκδίκηση» στη Δύση. Σήμερα, ο Χαμζά μπιν Λάντεν, γιος του Οσάμα Μπίν Λάντεν, δηλώθηκε «νεκρός» από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επικαλέστηκαν πληροφορίες από μυστικές υπηρεσίες.

Η είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου, ωστόσο η Ουάσιγκτον ήταν ιδιαίτερα φειδωλή στις αντιδράσεις της. Ενώ αρχικά δεν είχε διευκρινιστεί αν οι αμερικανικές δυνάμεις συμμετείχαν στην επιχείρηση «εξολόθρευσης» του Χαμζά Μπιν Λάντεν, στη συνέχεια διέρρευσε ότι «είχαν κάποιο ρόλο», δίχως να δίνονται στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες ή λεπτομέρειες. Την πληροφορία για τον θάνατο του Οσμά Μπιν Λάντεν και την ανάμειξη των ΗΠΑ, επιβεβαίωσαν δύο αξιωματούχοι υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο γιος του Οσάμα Μπιν Λάντεν σκοτώθηκε κατά την πρώτη διετία του Τραμπ στην εξουσία και μάλιστα πριν το State Department ανακοινώσει την αμοιβή του ενός εκατ. δολαρίων για την παροχή χρήσιμων πληροφοριών. Τότε, οι μυστικές υπηρεσίες και ο στρατός των ΗΠΑ δεν είχαν επιβεβαιώσει τον θάνατό του και απέφευγαν οποιαδήποτε αναφορά.

Ειδικοί αναλυτές, ωστόσο, αφήνουν να εννοηθεί ότι ίσως, ο γιος του Οσάμα Μπιν Λάντεν να είναι ζωντανός. Όπως υποστηρίζουν, η Αλ Κάιντα και άλλες εξτρεμιστικές μουσουλμανικές οργανώσεις, δεν συνηθίζουν να κρατούν κρυφά τόσο σοβαρά γεγονότα. Παρουσιάζουν ως «μάρτυρες» τους νεκρούς και πρποπαγανδίζουν εναντίον της Δύσης.

Παράλληλα, ανάλογη τακτική, χαμηλών τόνων, ακολουθεί και ο Ντόναλντ Τραμπ, γεγονός εξίσου περίεργο.

Ο γιος και κληρονόμος του Οσάμα Μπιν Λάντεν, του άλλοτε ηγέτη της Αλ Κάιντα, στις τελευταίες του δημόσιες εξαγγελίες, την περασμένη χρονιά, ζητούσε από τον αραβικό κόσμο να προχωρήσει σε εξέγερση, εξαπολύοντας δε απειλές προς τη Σαουδική Αραβία και τη Δύση.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών είχε ανακοινώσει ότι προσφέρει ένα εκατ. δολάρια σε όποιον δώσει πληροφορίες για το μέρος όπου κρύβεται ο Οσμά Μπιν Λάντεν.

Όταν ρωτήθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τα δημοσιεύματα που ήθελαν τον Χαμζά νεκρό, απάντησε: «Δεν θέλω να το σχολιάσω».

Ο Χάμζά μπιν Λάντεν αποκαλείτο συχνά και «πρίγκιπας διάδοχος του τζιχάντ». Ήταν 30 ετών και βρισκόταν στο πλευρό του πατέρα του στο Αφγανιστάν πριν από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και ακολούθως μετέβη στο Πακιστάν, σύμφωνα με το Ίδρυμα Brookings.

Ήταν παντρεμένος με την κόρη του Μοχάμεντ Άττα, ενορχηστρωτή των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου που στοίχισαν τη ζωή σε 3.000 ανθρώπους.

Ο Χαμζά έγινε γνωστός το 2015, από τον Ομάν αλ Ζαουαχίρι ο οποίος διαδέχθηκε τον Οσάμα μπιν Λάντεν στην ηγεσία της Αλ Κάιντα. Αμέσως μετά την επιχείρηση εναντίον του Οσάμα Μπιν Λάντεν, η Αλ Κάιντα ξεκίνησε την προετοιμασία του Χαμζά, προκειμένου να αναλάβει ηγέτης της οργάνωσης.

Διηύθυνε την οργάνωση Άνσαρ αλ Φουρκάν, η οποία προσέλκυε τους πιο σκληροπυρηνικούς μαχητές της Αλ Κάιντα και του Ισλαμικού Κράτους.

Το χάσταγκ #HamzabinLaden χρησιμοποιείται από χιλιάδες χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

US has obtained intel that Hamza bin Laden, the son and potential successor of al Qaeda leader Osama bin Laden, is dead, according to three US officials.https://t.co/78wivP8aTp — MSNBC (@MSNBC) July 31, 2019

Osama bin Laden's son and heir Hamza bin Laden is dead – report https://t.co/yLFLYbg1Fw pic.twitter.com/LcNT3v2ToU — RT (@RT_com) July 31, 2019

Breaking: The United States has obtained intelligence which says Hamza bin Laden, son and potential successor of al-Qaeda leader Osama bin Laden, is dead, MSNBC reported, citing three US officials.https://t.co/TfXmcSzGVA pic.twitter.com/3Mu9Wq3SIv — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 31, 2019

Hamza bin Laden, the son and heir of Osama bin Laden killed: US Intelligence Report https://t.co/YLAlCiXZR9 pic.twitter.com/Z2yyZC3lbz — Times of lsIamabad (@TimesofIslambad) July 31, 2019

Αναφορά στον θάνατο του Χαμζά μπιν Λάντεν έχει γίνει στο Twitter και από λογαριασμό του προέδρου της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ.

News of the killing of terrorist #HamzabinLaden Laden in a US intelligence operation pic.twitter.com/FUwL4N1Aeh — Jabal Mhsen Alasd (@JabalMhsen) July 31, 2019