Βίντεο-σοκ: Τρίχρονο αγόρι πέφτει στο κενό από πέμπτο όροφο πολυκατοικίας και σώζεται

Ένα αγοράκι τριών ετών επέζησε, χωρίς να υποστεί κανέναν τραυματισμό, από την πτώση που είχε από τον πέμπτο όροφο ενός κτιρίου στην Κίνα, χάρη στη σωτήρια παρέμβαση των γειτόνων, οι οποίοι ανέκοψαν την πορεία του χρησιμοποιώντας μια κουβέρτα, μεταδίδουν κρατικά ΜΜΕ.

Στο βίντεο με το περιστατικό, που εκτυλίχθηκε τη Δευτέρα στην περιοχή Τσονγκίνγκ (νοτιοδυτική Κίνα), διακρίνεται το παιδάκι να κρέμεται στο κενό ενώ κρατιέται από το μπαλκόνι.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το αγοράκι πέφτει καταλήγοντας σε μια μεγάλη λευκή κουβέρτα, την οποία κρατάνε κάτοικοι.

«Σήκωσα το βλέμμα μου και είδα ένα παιδί να κρέμεται στο κενό. Η πρώτη μου αντίδραση ήταν να βρω κάτι για να το πιάσω» εξήγησε η Ζου Γιανχουί, υπάλληλος της εταιρείας διαχείρισης ακινήτων, που διαχειρίζεται το κτιριακό συγκρότημα.

Shocking moment: 2-year-old boy falls from 6th floor in SW China and lands safely in blanket spread out by neighbors pic.twitter.com/OZ7dMvRuxv

— China Xinhua News (@XHNews) July 31, 2019