Δύο νεκροί από πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο στο Μισισίπι [εικόνες]

Συναγερμός σήμανε στην πόλη Σαουθάβεν του Μισισίπι, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε εμπορικό κέντρο.

Όπως μεταδίδουν τα ξένα ΜΜΕ υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Όπως σημειώνει το Local 24 News ο ένας εκ των δύο υπαλλήλων δέχθηκε τους πυροβολισμούς εντός του εμπορικού κέντρο και ο αστυνομικός σώθηκε επειδή η σφαίρα σταμάτησε στο αλεξίσφαιρο γιλέκο.

There’s a huge law enforcement presence at the #Southaven Walmart @ Southcrest Pkwy, following reports of shots fired. @3onyourside pic.twitter.com/UIhiBbIeyq

— Jerrita Patterson (@JerritaP_OnTv) July 30, 2019