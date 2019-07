Βίντεο-ντοκουμέντο από την στιγμή της επίθεσης στην Καλιφόρνια με τους τέσσερις νεκρούς

Η στιγμή που ο ένοπλος άνοιξε πυρ στο φεστιβάλ φαγητού, στην Καλιφόρνια, καταγράφεται σε βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Σε ένα από τα βίντεο φαίνεται ένα συγκρότημα να παίζει μουσική σε μία από τις σκηνές που είχαν στηθεί στον χώρο του φεστιβάλ, όταν κάποια στιγμή ακούγονται οι πυροβολισμοί και έντρομοι οι παρευρισκόμενοι τρέχουν να σωθούν, κάποιοι ουρλιάζοντας.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν σοκαρισμένους ανθρώπους που πήγαν σε αυτή τη γαστρονομική γιορτή να σκορπίζουν καθώς ακούγονται εκπυρσοκροτήσεις. «Μα τι γίνεται;» διερωτάται μια γυναίκα σε ένα από τα βίντεο. «Ποιος αρχίζει να πυροβολεί σε ένα φεστιβάλ για το σκόρδο;» απορεί.

Οι συνεχόμενοι πυροβολισμοί ακούγονται και σε δεύτερο ερασιτεχνικό βίντεο. Ακολουθούν σκηνές πανικού.

Από την ένοπλη επίθεση σκοτώθηκαν τρείς άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα 6χρονο αγοράκι, ενώ νεκρός από τα πυρά των αστυνομικών έπεσε και ο δράστης. Τα κίνητρά του παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 15 τραυματίστηκαν στην επίθεση χθες Κυριακή σε φεστιβάλ τροφίμων και ποτών στο Γκίλροϊ στην Καλιφόρνια, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της πόλης, ο Σκοτ Σμίδι, διευκρινίζοντας ότι στον απολογισμό αυτόν συμπεριλαμβάνεται ο δράστης της.

«Είναι απίστευτα θλιβερό και αποκαρδιωτικό μια εκδήλωση που κάνει τόσο μεγάλο καλό στην κοινότητα να αμαυρώνεται από μια τραγωδία όπως αυτή», είπε ο Σμίδι. Κατά τον επικεφαλής της αστυνομίας ο δράστης, που έκοψε έναν φράχτη για να εισβάλει στο πάρκο όπου γινόταν η ετήσια εκδήλωση, ενδέχεται να είχε έναν συνεργό. Τα κίνητρα του ενόπλου δεν είναι ακόμη σαφή.

Το Gilroy Garlic Festival οργανώνεται κάθε χρόνο στο πάρκο Κρίστμας Χιλ, όπου απαγορεύεται αυστηρά η οπλοφορία, σύμφωνα με τον ιστότοπο της εκδήλωσης. Η πόλη Γκίλροϊ βρίσκεται περίπου 48 χιλιόμετρα νότια του Σαν Χοσέ. Στην εκδήλωση, που διεξήχθη για πρώτη φορά το 1979, εκτίθενται τρόφιμα και ποτά, γίνονται συναυλίες και διαγωνισμοί μαγειρικής. Οργανώνεται από εθελοντές, για τους οποίους το φεστιβάλ αυτό είναι μια από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη καλοκαιρινή έκθεση τροφίμων στον κόσμο.

«Να προσέχετε και να είστε ασφαλείς!», ήταν η αντίδραση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μέσω Twitter έπειτα από αυτό το νέο mass shooting, το νιοστό των τελευταίων ετών στις ΗΠΑ.

Law Enforcement is at the scene of shootings in Gilroy, California. Reports are that shooter has not yet been apprehended. Be careful and safe!

Ο Στίβεν είναι ένα από τα τρία θύματα της επίθεσης από έναν ή δυο ενόπλους στο φεστιβάλ Gilroy Garlic που διοργανώνεται κάθε χρόνο στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια.

Ο Στίβεν Ρομέρο είχε πάει στο Φεστιβάλ Φαγητού με την μητέρα και την γιαγιά του ανήμερα των γενεθλίων του. Σήμερα, έκλεινε τα έξι. Ήταν μαζί με την γιαγιά του και την μητέρα του όταν κάποιος εμφανίστηκε και άρχισε να θερίζει ζωές. Και ανήμερα στα γενέθλιά του ο Στίβεν έπεσε νεκρός. Ήταν μόνο έξι ετών. Η μητέρα και η γιαγιά του τραυματίσθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες αλλά είναι εκτός κινδύνου. Τα social media έχουν κατακλυσθεί με αναρτήσεις οργής για τον θάνατο του παιδιού το οποίο είναι το πρώτο θύμα που αναγνωρίζεται μετά το μακελειό. Ο πατέρας του συντετριμμένος δήλωσε: «Είχε όλη την ζωή μπροστά του. Ήταν μόνο έξι».

A society that can’t protect its children, that won’t stop gun violence is a society in moral crisis. The shootings continue because our politics and politicians allow it to. The only acceptable response to #Gilroy and this epidemic of gun violence is policy & action. https://t.co/nKszPp1CTY

— Peter Ambler (@PeterMAmbler) July 29, 2019