Τρόμος στην Καλιφόρνια: Ένοπλη επίθεση με τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες

Αστυνομικοί και τραυματιοφορείς έσπευσαν μαζικά σε πάρκο της πόλης Γκίλροϊ, στην Καλιφόρνια, όπου ολοκληρωνόταν χθες Κυριακή μια έκθεση τροφίμων και ποτών, καθώς σύμφωνα με έναν αξιωματούχο «τουλάχιστον» τρεις άνθρωποι έπεσαν νεκροί και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από πυρά, με βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης να εικονίζουν τρομοκρατημένους ανθρώπους καθώς τρέχουν να καλυφθούν με εκπυρσοκροτήσεις να ακούγονται στο φόντο.

Ένα μέλος του δημοτικού συμβουλίου του Γκίλροϊ, ο Ντιόν Μπράκο, δήλωσε στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας The New York Times ότι τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν από τα πυρά, την τελευταία ημέρα του ετήσιου φεστιβάλ τροφίμων και ποτών.

Ένας ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση, ανέφερε ο Μπράκο. «Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν κι άλλοι [ένοπλοι], είμαστε λοιπόν αναγκασμένοι να μεταχειριστούμε την κατάσταση ως εάν να συνεχίζει να εκτυλίσσεται», είπε στην εφημερίδα και πρόσθεσε: «έχουμε αναπτύξει αστυνομικούς από εδώ μέχρι το Σαν Χοσέ».

Ωστόσο ακόμη η εικόνα είναι συγκεχυμένη όσον αφορά τον αριθμό των θυμάτων. Η εφημερίδα San Francisco Chronicle έκανε λόγο για έναν νεκρό, τον ίδιο απολογισμό έδωσε τοπικό νοσοκομείο.

Law Enforcement is at the scene of shootings in Gilroy, California. Reports are that shooter has not yet been apprehended. Be careful and safe!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2019