Πάρτι-τραγωδία στο Μπρούκλιν: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από πυροβολισμούς [βίντεο]

Σε τραγωδία εξελίχθηκε ένα ετήσιο πάρτι σε γειτονιά του Μπρούκλιν, κατά τη διάρκεια του οποίου έπεσαν πυροβολισμοί.

Ένας 38χρονος έχασε τη ζωή του ενώ τουλάχιστον 11 άτομα τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης ήταν ένας και παραμένει ελεύθερος. «Άκουσα πυροβολισμούς και έπεσα κάτω», δήλωσε ένας 66χρονος που ήταν στο πάρτι.

Από τους τραυματίες, τουλάχιστον 6 μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, ενώ ο ένας είναι σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με πληροφορίες. «Τρομακτικοί πυροβολισμοί διέλυσαν μια ειρηνική εκδήλωση γειτονιάς. Η καρδιά μας είναι με τα θύματα. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κρατήσουμε αυτή την κοινότητα ασφαλή και τα όπλα μακριά από τους δρόμους μας», έγραψε στο Twitter ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μπιλ ντε Μπλάσιο.

Βίντεο: Οι πρώτες στιγμές μετά τους πυροβολισμούς

#BREAKING : New York – At least 7 people have been injured in a shooting incident in a Brooklyn playground at New Lots Avenue in Brownsville. #NYC #Brooklyn

Video : Citizen NYCpic.twitter.com/FONJWyzg1Q

— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) July 28, 2019