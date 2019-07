«Βράζει» η Ευρώπη από το κύμα καύσωνα – Πάνω από 40 βαθμούς η θερμοκρασία

Σε «κόκκινο» συναγερμό τίθεται σήμερα η Ευρώπη λόγω της κορύφωσης του κύματος καύσωνα, κατά το οποίο αναμένεται να καταρριφθεί το ρεκόρ θερμοκρασίας όλων των εποχών, για τη Βρετανία.

Ο δριμύς καύσωνας, ήδη από την Τετάρτη, έφερε θερμοκρασίες ρεκόρ στο Βέλγιο, την Ολλανδία και τη Γερμανία. Παρά ταύτα, οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι η Πέμπτη αναμένεται να είναι η μέρα που θα δοκιμάσει τις αντοχές των πολιτών και των Αρχών.

Σύμφωνα με τη Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD), την Τετάρτη καταγράφηκε θερμοκρασία 40,5 βαθμών Κελσίου στο Γκάιλενκιρχεν, στα ανατολικά της χώρας. Την ίδια ώρα, στη Γαλλία, εκφράζονται φόβοι ότι οι ακραίες θερμοκρασίες του καύσωνα μπορεί να επιταχύνουν την κατάρρευση της Παναγίας των Παρισίων.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στη Γερμανία:

Τα «φώτα», σήμερα, στρέφονται στη Βρετανία, όπου, σύμφωνα με το BBC, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανέφερε ότι υπάρχει πιθανότητα 70% να «σπάσει» το ιστορικό ρεκόρ των 38,5 βαθμών Κελσίου που καταγράφηκε τον Αύγουστο του 2003.

Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι το γεγονός ότι η National Rail (Σιδηρόδρομοι) ανακοίνωσε ότι μπορεί να διακόψει δρομολόγια σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος οι γραμμές να λυγίσουν λόγω των θερμοκρασιών που θα φέρει ο καύσωνας.

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης, το BBC Weather έδωσε την πρόβλεψη για 39άρια. Δείτε τον σχετικό πίνακα για τον καύσωνα στη Βρετανία:

This is not a new game called fantasy forecast, this is how your Thursday is looking. Friday will be cooler. Nick #Heatwave pic.twitter.com/fcTJ9Ez4Yp

Σύμφωνα με την Washington Post, μεγάλη αναστάτωση στον πληθυσμό και στους αρμόδιους φορείς έχει προκαλέσει η πρόγνωση ότι ο καύσωνας -σήμερα- μπορεί να «σπάσει» το ρεκόρ θερμοκρασίας των 40,4 βαθμών Κελσίου.

Συγκεκριμένα, οι προβλέψεις για το Παρίσι αναφέρουν ότι η θερμοκρασία σήμερα μπορεί να φτάσει έως και τους 42,2 βαθμούς Κελσίου. Ο καύσωνας έχει θέσει σε επιφυλακή όλη τη χώρα, ωστόσο, με 20 πόλεις να βρίσκονται σε «κόκκινο» συναγερμό και 60 πόλεις σε «πορτοκαλί» συναγερμό.

Στον παρακάτω πίνακα εικονίζονται οι προγνώσεις θερμοκρασιών στη Γαλλία κατά τη σημερινή επέλαση του καύσωνα:

The peak of the #heatwave Thursday is expected break many temperature records in #France, with 42°C forecast for Paris (record 40.4°C set in 1947), according to @meteofrance, The national temperature record is 46°C, from 28.6.2019. pic.twitter.com/mbkFNqTmbG

— WMO | OMM (@WMO) July 24, 2019