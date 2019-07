Γκάφα ολκής της Ιβάνκα Τραμπ: Το «ανορθόγραφο» tweet της

23/07/19 • 17:16 | UPD 23/07/19 • 17:16 Newsroom eleftherostypos.gr

H Ιβάνκα Τραμπ διόρθωσε το tweet αλλά είχε γίνει ήδη print screen από τους χρήστες του Twitter.

Η Ιβάνκα Τραμπ δεν… γλύτωσε από τους χρήστες του Twitter για το λάθος που έκανε σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Η Ιβάνκα Τραμπ θέλησε να συγχαρεί τον Μπόρις Τζόνσον για την εκλογή του στη θέση του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αφορμή των λοιδοριών εκατοντάδων χρηστών είναι ο αναγραμματισμός που έκανε στην ανάρτησή της η Ιβάνκα όπου αντί για «United Kingdom» έγραψε «United Kingston».

Congratulations @BorisJohnson on becoming the next Prime Minister of the United Kingdom. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 23, 2019

Άμεση ήταν η αντίδραση των χρηστών, οι οποίοι άρχισαν να αναρτούν περιπαικτικά σχόλια, όπως: «δεν ξέρεις ούτε πως γράφεται (σ.σ. το Ηνωμένο Βασίλειο)».

The internet never forgets. Is the United Kingston next to Whales? pic.twitter.com/6IAtq7vBmN — Angela Belcamino (@AngelaBelcamino) July 23, 2019

United Kingston? Is that the Jamaican National Football (soccer) Team? — Leni, 2nd of her name (@Kosher_Weaver) July 23, 2019