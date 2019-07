Γερό «χαστούκι» των ΗΠΑ σε Τουρκία: Τους «πέταξαν» εκτός προγράμματος για τα F-35

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν επισήμως απόψε ότι απομακρύνουν την Τουρκία απο το πρόγραμμα του μαχητικού αεροσκάφους F-35, μια κίνηση που ήταν αναμενόμενη αφού η Αγκυρα άρχισε να παραλαμβάνει το προηγμένο ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα S-400, την προηγούμενη εβδομάδα.

Τα πρώτα κομμάτια του ρωσικού συστήματος μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στην αεροπορική βάση Μουρτέντ, στα βορειοδυτικά της Άγκυρας, την περασμένη Παρασκευή, σφραγίζοντας έτσι τη συμφωνία της Τουρκίας με τη Ρωσία, παρά τις προσπάθειες της Ουάσινγκτον, επί μήνες, να εμποδίσει την υλοποίησή της.

«Οι ΗΠΑ και άλλοι εταίροι στο πρόγραμμα των F-35 είναι ευθυγραμμισμένοι στην απόφαση να αναστείλουν (τη συμμετοχή) της Τουρκίας στο πρόγραμμα και να ξεκινήσουν τη διαδικασία για να απομακρύνουν επίσημα την Τουρκία από το πρόγραμμα», δήλωσε η Έλεν Λορντ, η υφυπουργός Άμυνας που είναι αρμόδια για τις προμήθειες και την τεχνολογία.

Η απόφαση της Τουρκίας να αγοράσει το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα S-400 καθιστά αδύνατη τη συνεχιζόμενη εμπλοκή της στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-35, ανακοίνωσε απόψε ο Λευκός Οίκος.

«Τα F-35 δεν μπορούν να συνυπάρχουν με μια ρωσική πλατφόρμα συγκέντρωσης πληροφοριών που θα χρησιμοποιηθεί για να αποκτήσει γνώση των προηγμένων δυνατοτήτων» του μαχητικού αεροσκάφους, ανέφερε η ανακοίνωση.

«Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, η σχέση μας είναι πολυεπίπεδη και δεν επικεντρώνεται μόνο στα F-35. Η σχέση μεταξύ των ενόπλων δυνάμεών μας είναι ισχυρή και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε εκτεταμένα με την Τουρκία, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς λόγω της παρουσίας του συστήματος των S-400 στην Τουρκία», συνεχίζει το κείμενο αυτό.

