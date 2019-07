Ιστορική στιγμή: Ο Τραμπ έγινε ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που πάτησε στη Βόρεια Κορέα [εικόνες & βίντεο]

Ο Ντόναλντ Τραμπ και Κιμ Γιονγκ Ουν έκαναν μία ιστορική συνάντηση- εξπρές, στην αποστρατικοποιημένη ζώνη ανάμεσα στη Βόρεια και τη Νότια Κορέα.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στην αποστρατικοποιημένη ζώνη, έπειτα από μία πρόσκληση της τελευταίας στιγμής που απηύθυνε ο Τραμπ, μέσω Twitter, ενώ ήταν ακόμη στην Οσάκα της Ιαπωνίας, το Σάββατο, για τη σύνοδο της ομάδας των G20. Μια συνάντηση που έρχεται μετά την αποτυχία της συνόδου των δύο ηγετών, στο Ανόι, τον Φεβρουάριο.

#BREAKING Trump at DMZ: 'It's a great day for the world' pic.twitter.com/wOyJ6TnDhe

Αμέσως μετά την πρώτη χειραψία του με τον Κιμ, ο Τραμπ διέσχισε τα σύνορα ανάμεσα στις δύο χώρες, σε μια ιστορική στιγμή. Γιατί έγινε ο πρώτος εν ενεργεία Αμερικανός πρόεδρος που πατά στη Βόρεια Κορέα. Ο Τραμπ έκανε 20 βήματα εντός του εδάφους Βόρειας Κορέας, σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ. Λίγο νωρίτερα, ο Τραμπ είχε προαναγγείλει τη συνάντηση, αναφέροντας ότι θα κάνει απλά μια χειραψία και θα πει ένα «γεια» με τον Κιμ. Πάντως, μετά τη χειραψία, οι δύο ηγέτες είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση στην αποστρατικοποιημένη ζώνη.

LIVE: US President Donald Trump meets with North Korean leader Kim Jong Un at the Demilitarized Zone that divides the Korean peninsula.

Trump invited Kim to meet at the DMZ via Twitter. https://t.co/sIx1hw5k9s

— Al Jazeera News (@AJENews) June 30, 2019