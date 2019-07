Ιστορική στιγμή: Τραμπ και Κιμ συναντήθηκαν στην Αποστρατιωτικοποιημένη Ζώνη της Κορέας [εικόνες & βίντεο]

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έφτασε σήμερα το πρωί στην Αποστρατιωτικοποιημένη Ζώνη (DMZ) ανάμεσα στη Νότια και τη Βόρεια Κορέα, για μία ιστορική συνάντηση λίγων λεπτών με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν.

Είναι η πρώτη φορά που εν ενεργεία Αμερικανός πρόεδρος εισέρχεται στο έδαφος της Βόρειας Κορέας. Κατά την συνάντηση με τον Κιμ Γιονγκ Ουν ο Τραμπ δήλωσε: «Είναι μία σπουδαία ημέρα για την ανθρωπότητα».

