Ισχυρή έκρηξη με τραυματίες σε συνοικία της Βιέννης [βίντεο]

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν την Τετάρτη όταν σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη στην τέταρτη συνοικία της Βιέννης που συνορεύει με το κέντρο της πρωτεύουσας.

Η τοπική αστυνομία δήλωσε ότι η έκρηξη οφείλεται πιθανώς σε έκλυση φυσικού αερίου στις οδούς Pressgasse και Schäffergasse. Τμήματα δύο πολυώροφων κτηρίων έχουν καταρρεύσει.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής ανέφερε ότι σημειώθηκαν αρκετοί τραυματισμοί και δημιουργήθηκε κρατήρας μπροστά από κτίριο στη συγκεκριμένη περιοχή της Βιέννης, που συνορεύει με το κέντρο της πόλης.

