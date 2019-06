Τραγωδία: Τουλάχιστον 17 νεκροί από κατάρρευση κτιρίου στην Καμπότζη [βίντεο]

Τουλάχιστον 17 νεκροί και 24 τραυματίες είναι ο απολογισμός από την κατάρρευση ενός υπό κατασκευή επταώροφου κτιρίου στη Σιχανουκβίλ της Καμπότζης, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν τυχόν επιζώντες στα ερείπια, καθώς δεκάδες ακόμη άνθρωποι ενδέχεται να παραμένουν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, περισσότεροι από 1.000 διασώστες –στρατιωτικοί, αστυνομικοί και ιατρικό προσωπικό– εργάζονται ακατάπαυστα από το Σάββατο. Η κατασκευή του κτιρίου είχε σχεδόν ολοκληρωθεί όταν αυτό κατέρρευσε.

A 7-story building collapsed in Cambodia leaving at least 7 dead, 23 injured, and dozens still missing — here’s what we know pic.twitter.com/MhBDamPuGk

— NowThis (@nowthisnews) June 22, 2019