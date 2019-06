Ετοιμάζει σκληρές κυρώσεις κατά του Ιράν ο Τραμπ – «Δεν μπορούν να έχουν πυρηνικά»

Την επιβολή νέων, «σκληρών» κυρώσεων κατά του Ιράν προανήγγειλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι τα μέτρα θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα.

Η προειδοποίηση του Τραμπ κατά του Ιράν ήρθε λίγες ώρες αφότου έδωσε τη διαβεβαίωση ότι αν η Ισλαμική Δημοκρατία εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα, θα γίνει ο καλύτερος φίλος της».

«Θέτουμε σε εφαρμογή επιπλέον σημαντικές κυρώσεις κατά του Ιράν την Δευτέρα», ανακοίνωσε μέσω του Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας, ότι «το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα!».

Iran cannot have Nuclear Weapons! Under the terrible Obama plan, they would have been on their way to Nuclear in a short number of years, and existing verification is not acceptable. We are putting major additional Sanctions on Iran on Monday. I look forward to the day that…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2019